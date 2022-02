Stiri pe aceeasi tema

- "Opriti razboiul!", "Opriti-l pe Putin!": de la Berlin la Praga, trecand prin Madrid si Vilnius sute de mii de persoane, arborand culorile galben si albastru ale drapelului Ucrainei, au defilat duminica in Europa.

- Pe 24 februarie, milioane de ucraineni din Europa s-au trezit cu o veste pe care nu le venea sa creada. Frumoasa noastra casa este atacata. Faceam o plimbare obișnuita la micul dejun, strazile Berlinului erau liniștite, cerul era albastru și ca primavara, iar oamenii iși faceau treburile – dar tot ce…

- Inca din prima zi a invaziei ruse in Ucraina, mii de persoane au ieșit zi de zi pe strazile Berlinului pentru a demonstra impotriva razboiului. Cei mai mulți dintre ei se aduna la caderea serii in fața porții Brandenburger Tor, luminata in semn de solidaritate in culorile steagului Ucrainei. Corespondentul…

- Numerosi manifestanti au protestat joi in orase si capitale din Europa - la Berlin, Paris, Roma, Varsovia, Madrid sau Istanbul -, impotriva invaziei ruse din Ucraina, transmit agențiile internaționale de presa și jurnaliștii pe paginile de socializare.

- "De cand politica se face pe televiziuni si mai putin in cabinete, modul in care se transmit informatiile, chiar si la nivel mondial, e mai putin important. Daca ar fi fost adevarat ca , ar mai fi spus asta? Asta e un razboi informational.Exista posibilitatea unui razboi. Daca va intra acolo Rusia,…

- Presedintele american Joe Biden a facut marti, de la ora 20:30 GMT (22:30 ora Romaniei), o declaratie de presa despre negocierile cu Rusia privind securitatea in Europa si situatia din Ucraina, dupa ce Moscova a anuntat o retragere partiala a trupelor pe care le-a dislocat in apropierea frontierei ucrainene.…

- Mitropolia Basarabiei urmarește cu ingrijorare situația de la granițele Ucrainei, unde pacea este fragila, transmite IPS Petru. „Tensiunea din imediata apropiere a Republicii Moldova amenința nu doar Ucraina, ci și intreaga Europa, ce doar de curand a rupt cortina de fier trasata dupa cel…

- Fost comandant al Armatei SUA in Europa, general-locotenentul (r) Benjamin Hodges, a vorbit, intr-un interviu exclusiv pentru „Adevarul”, despre volatilitatea regiunii Marii Negre, riscul invaziei Ucrainei si influenta Rusiei lui Putin in zona Marii Negre.