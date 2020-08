Manifestaţii anti-corona la Berlin: Lideri germani denunţă un atac la adresa democraţiei după tentativa de luare cu asalt a Reichstagului Mai multi lideri germani au denuntat duminica o "atingere adusa democratiei" dupa tentativa de luare cu asalt a Parlamentului national al Germaniei in timpul unei manifestatii anti-corona ce a marcat o noua etapa in radicalizarea acestei miscari, informeaza AFP, dpa si Reuters.



Imaginile de sambata seara, in care se poate vedea cum mai multe sute de protestatari forteaza un baraj al politiei pentru a urca pe treptele celebrei cladiri a Reichstagului din Berlin, unde se reunesc deputatii, si incerca sa patrunda acolo, au creat o unda de soc in Germania. … Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

