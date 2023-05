Manifestație de amploare pentru infrastructură sportivă în Timișoara (foto și video) Aproximativ 2.000 de persoane au participat astazi la marșul organizat de Asociația Suporterilor Timișoreni „Druckeria”, un protest la adresa starii deplorabile a infrastructurii sportive și a lipsei investițiilor in acest sens din partea autoritaților locale și naționale. In Piața Unirii s-au adunat reprezentanți ai numeroase cluburi sportive, incepand de la fotbal și rugby, pana la […] Articolul Manifestație de amploare pentru infrastructura sportiva in Timișoara (foto și video) a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

