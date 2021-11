Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat sambata noi masuri destinate sa stopeze propagarea noii variante Omicron a coronavirusului, dupa ce ministrul sanatatii, Sajid Javid, a informat in cursul zilei ca doua cazuri de infectare au fost depistate in Marea Britanie, transmite Reuters. „Vom solicita…

- Riscurile ca noua varianta africana a Covid-19 sa afecteze activitatile economice reduc probabilitatea de majorare a dobanzilor de catre bancile centrale, anul viitor, ceea ce poate afecta dolarul si alte monede, pentru care asteptarile erau mari in acest sens, transmite Reuters. Pietele monetare…

- Incepand de luni, 22 noiembrie, persoanele nevaccinate din Grecia nu vor mai putea intra in spațiile inchise precum cinematografele, muzeele și salile de sport. Pana acum, accesul in aceste locuri era permis in baza unui test COVID cu rezultat negativ, relateaza AFP, citata de Agerpres.Excepție de la…

- Germania va limita o mare parte a vietii publice in zonele in care spitalele devin periculos de pline cu pacienti cu Covid-19 la persoanele care fie au fost vaccinate, fie s-au recuperat dupa boala, arata un document citat de Reuters. Liderii nationali si regionali, reuniti joi, au convenit…

- Guvernul de la Praga a aprobat propunerea ca doar persoanele vaccinate contra COVID-19 sau care s-au vindecat in urma bolii in ultimele 180 de zile sa poata avea acces in restaurante incepand din 22 noiembrie, a anuntat premierul ceh Andrej Babis, transmite Reuters. Executivul ceh incearca sa limiteze…

- Premierul portughez, Antonio Costa, a anuntat marti ca autoritatile din una dintre tarile cu cea mai mare proportie de cetateni vaccinati anti-COVID-19 ar putea reintroduce anumite masuri pentru a stopa raspandirea coronavirusului inaintea vacantei de la final de an, transmite Reuters. ''Trebuie…

- Premierul israelian Naftali Bennett a luat parte impreuna cu consilierii sai la un exercitiu anti-pandemic ce simula scenariul unei tulpini de coronavirus rezistenta la vaccin si care ar afecta in special copiii. Exercitiul s-a desfasurat la un buncar nuclear si a fost inclus in categoria „urmatorului…

- O țara din UE incepe vaccinarea cu a treia doza pentru cei care au facut-o pe prima cu cel puțin 8 luni in urma: Cehia, una dintre cele mai afectate tari de pandemia COVID-19