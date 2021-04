Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Stiintei si Tehnicii „Stefan Procopiu” din cadrul Complexului Muzeal National „Moldova” Iasi organizeaza vineri, 2 aprilie 2021, incepand cu ora 12.00, la Muzeul „Poni-Cernatescu” (str. Mihail Kogalniceanu nr.7B), manifestarea omagiala IN MEMORIAM PETRU PONI. Petru Poni a aparținut unei generații…

- ​Ministrul Afacerilor Externe și Comerțului din Ungaria, Peter Szijjarto, s-a aflat joi la București, într-o vizita ferita de ochii presei române. Un tur susținut pe la ministerele de Externe, Transporturi, Economiei și Energiei, și o întâlnire cu liderii UDMR din Guvern, urmate…

- Un tanar de 33 ani din Iași a decis sa-și puna capat zilelor in direct, in vazul internauților, pe Facebook. Cei care au vazut tragedia au sunat la ferma la care traia barbatul, insa, din pacate, cand șeful victimei a ajuns la locul respectiv, barbatul murise. Citește gratuit ediția de februarie a revistei…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui a dat in judecata un barbat din judetul Iasi care a reactionat pe Facebook dupa moartea unui bebelus, acuzand ca acesta nu a fost tratat corespunzator de medicii vasluieni si a fost transferat cu intarziere la Iasi.Conflictul dintre conducerea spitalului…

- Piața muncii din Romania pare sa se dezmorțeasca. In ciuda pandemiei, oferta de locuri de munca incepe sa ajunga la nivelul primelor luni din 2020 și perspectivele companiilor pentru 2021 sunt optimiste. Angajatorii romani au inceput anul in forța și au scos in piața peste 20.000 de noi oferte de angajare…

- Teatrul Evreiesc de Stat comemoreaza 80 de ani de la Pogromul de la Bucuresti din 21-23 ianuarie 1941 prin momente din spectacolele "Luminile ghetoului", "Testamentul meu", "Bucuresti 41 tur-retur", "Stiler, Stiler" si "Janka", difuzate pe paginile de Facebook si YouTube ale teatrului, relateaza…

- Razboaiele interlopilor din Iași se poarta mai nou pe Facebook. Zilele trecute, unul dintre membrii clanului Corduneanu a fost ridicat și a petrecut o noapte in arest dupa ce a transmis pe Facebook amenințari. Ștefan Boncu a fluturat o sabie in Piața Unirii in timp ce Jean Braileanu desfacea șampania…