Manifestare sobră la 102 ani de la eliberarea orașului Satu Mare Astazi, 19 aprilie 2021, in fața Monumentului Eroului Necunoscut din Piața Libertații, Satu Mare, a avut loc marcarea celor 102 ani de la eliberarea orașului de catre Armata Romana și instaurarea administrației romanești. Momentul a fost unul deosebit de sobru. S-a intonat Imnul de Stat, s-a oficiat un serviciu religios și s-au depus coroane de flori. Organizarea a aparținut Asociațiilor județene ale cadrelor militare in rezerva și retragere din Ministerul Apararii Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și din Serviciul Roman de Informații. Acum 102 ani, la data de 19 aprilie 1919, in sambata… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

