Protestele au inceput la sfarsitul lui mai 2013 pentru a denunta constructia unui centru comercial in parcul Gezi de la Istanbul, in apropierea pietei Taksim, din centrul orasului.



Dar ceea ce a fost la inceput o miscare locala impotriva reamenajarii unuia dintre putinele spatii verzi din Istanbul s-a transformat intr-o miscare de contestare impotriva lui Recep Tayyip Erdogan, pe atunci prim-ministru, si a fost urmata de proteste in intreaga tara, potrivit Agerpres.



Supravegheati de importante dispozitive ale politiei antirevolta, manifestantii s-au deplasat joi in directia…