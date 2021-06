Stiri pe aceeasi tema

- Ucigasul in serie Mihail Popkov, supranumit ”Maniacul din Angarsk”, a fost condamnat pentru inca doua crime, numarul total al victimelor sale ajungand la 80, informeaza AFP, citat de b1.ro.

- Alte 44 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, unul e de import: 1- Rusia. Numarul total de teste efectuate – 5.014, dintre care 1.029 – teste Rapid – Antigen.

- Un om a murit, doi au fost raniti, iar o persoana a disparut dupa ce un elicopter s-a prabusit in regiunea rusa Arhanghelsk. Potrivit presei locale, care citeaza Comitetul rus de Ancheta, tragicul accident aviatic a avut loc luni seara.

- Ilinaz Galiaviev, tanarul de 19 ani care a omorat 8 persoane intr-o școala din Rusia, a fost filmat cum intra inarmat in instituție. Canalul de Telegram Mash a publicat doua secvențe video in care se vede cum tanarul se indreapta spre școala, imbracat in negru, cu masca pe fața și cu arma pe umar,…

- Un tribunal rus a condamnat un cetatean ucrainean la 10 ani de inchisoare pentru spionaj dupa ce l-a gasit vinovat de tentativa de a vinde Ucrainei piese de schimb ale unui sistem de rachete sol-aer, a anuntat agentia de presa TASS citand luni serviciul de securitate FSB al Rusiei, transmite Reuters…

- Inspectoratul Județean de Poliție Ilfov a demarat o ancheta dupa ce un barbat s-a plans pe rețelele sociale ca a fost amendat pentru ca, fiind intr-un magazin din Otopeni, i-a atras atenția unui client sa poarte masca de protecție. Barbatul susține ca din acest motiv a fost amendat cu 1.000 de lei pentru…

- Comitetul de Ancheta al Rusiei acuza expoziția anatomistului Gunther von Hagens, aflata in prezent la Moscova, de incalcarea „valorilor morale” și a legii. Puternicul Comitet rus de Anchceta a lansat, miercuri, o investigație preliminara asupra expoziției corpurilor umane „Body Worlds”, un succes mondial…

- Federatia internationala de fotbal (FIFA) a deschis o ancheta disciplinara impotriva a trei jucatori rusi, suspectati ca au incalcat codul antidoping in 2013, transmite agentia rusa Interfax, care citeaza Federatia rusa de fotbal. Numele jucatorilor nu au fost dezvaluite, dar este vorba de doi barbati…