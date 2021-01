Stiri pe aceeasi tema

- Americanul Ricky Brabec (Honda) a castigat etapa a 10-a a Raliului Dakar 2021 la sectiunea moto, desfasurata miercuri intre localitatile saudite Neom si Al Ula, in timp ce romanul Emanuel Gyenes a terminat pe 32, iar argentinianul Kevin Benavides e noul lider la general. Campionul en titre…

- Chilianul Jose Ignacio Cornejo Florimo (Honda) a castigat etapa a opta a Raliului Dakar 2021 la sectiunea moto, desfasurata luni intre localitatile saudite Sakaka si Neom, pe 375 km, in timp ce romanul Emanuel Gyenes a reusit sa incheie pe 22, cea mai buna clasare a sa la actuala editie. Sud-americanul…

- Pilotul roman Emanuel Gyenes, pe o motocicleta KTM, s-a clasat, joi, pe locul 33 in cea de-a 5-a etapa a Raliului Dakar 2021, desfașurata intre localitațile saudite Riad si Al Qaisumah, cu o lungime totala de 662 km, dintre care 456 km probe speciale. Gyenes a sosit la 55 de minute și 47 de secunde…

- Pilotul roman Emanuel Gyenes s-a clasat, luni, pe locul 35 in cea de-a doua etapa a Raliului Dakar 2021, desfașurata intre localitațile Bisha și Wadi Ad-Dawsir, din Arabia Saudita, pe un traseu totalizand 622 km, dintre care 277 km fiind probe speciale. Gyenes, care concureaza pe o motocicleta KTM,…

- ​Spaniolul Joan Barreda Bort (Honda) a preluat conducerea în clasamentul general al Raliului Dakar 2021, la categoria moto, dupa ce a reusit sa se impuna luni în etapa a doua a cursei, desfasurata între Bisha si Wadi Ad-Dawsir (Arabia Saudita), în care românul Emanuel Gyenes…

- Spaniolul Joan Barreda Bort (Honda) a preluat conducerea in clasamentul general al Raliului Dakar 2021, la categoria moto, dupa ce a reusit sa se impuna luni in etapa a doua a cursei, desfasurata intre Bisha si Wadi Ad-Dawsir (Arabia Saudita), in care romanul Emanuel Gyenes s-a clasat pe locul 35.…

- Pilotul roman Emanuel Gyenes s-a clasat, duminica, pe cea de-a 36-a poziție in clasamentul primei etape a Raliului Dakar 2021, desfașurata intre Jeddah și Bisha, in Arabia Saudita, in lungime totala de 622 km, incluzand 227 km de probe speciale. Gyenes, care concureaza pe o motocicleta KTM, a sosit…

- Australianul Toby Price (KTM) a castigat prima etapa a Raliului Dakar 2021 la sectiunea moto, desfasurata duminica intre Jeddah si Bisha, in timp ce romanul Emanuel Gyenes a sosit al 36-lea. Price, clasat al doilea anul trecut, a fost cronometrat pe cei 227 de km de proba speciala cu timpul…