Manevră 'criminală' Un şofer a mers cu spatele pe autostradă, în zona Turda-Sebeş, sancționat drastic / Foto Soferul unei autoutilitare care a facut o manevra de mers inapoi pe autostrada A1 Turda-Sebes a fost amendat de politisti cu suma de 1.305 lei si i-a fost retinut permisul de conducere pentru 120 de zile, anunța news.ro. Politistii au fost sesizati in privinta manevrei soferului de autoutilitara, iar in urma cercetarilor l-au depistat.

