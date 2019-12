Stiri pe aceeasi tema

- La implinirea a 26 de ani de existenta pe piata media din Romania, Antena 1 lanseaza campania Ajut eu, un punct de intalnire al oamenilor care au nevoie de ajutor, cu cei care il pot acorda. Pornind de la...

- "Daca Klaus Iohannis spune ca Viorica Dancila este un candidat slab nu ar trebui sa ii fie teama de ea. Nu vine la dezbatere, tocmai pentru ca știe ca va ieși șifonat. Dupa cinci ani, ascuns ca șobolanul la Cotroceni, ieși și tu la o conferința de presa. Mai mult, de 80 de ori a pronunțat ”PSD”,…

- Romanca din Italia despre care Alexandru Cumpanașu a spus ca este Luiza Melencu a declarat sambata seara la Antena 3 ca ea apare in filmulețul aparut dar nu este Luiza.„Eu am aflat de la fratele meu, habar n-aveam, nu prea ma uit eu la stiri la televizor. M-a sunat si mi-a zis ca m-a vazut…

- E artista si munceste mult, dar e si mama in acelasi timp. "Printesa de Aur", cunoscuta de intreaga tara, dar si peste hotare, s-a trezit acuzata ca si-ar fi abandonat copilul si ca ar fi uitat de acesta. Adevarul? Avem singurele declaratii ale cantaretei, in care vorbeste pe larg despre situatia ei.

- Mircea Geoana a declarat, joi, dupa preluarea funcției de secretar general adjunct al NATO, ca desemnarea sa este „o recunoaștere a faptului ca Romania este un aliat serios”. Geoana a mai spus ca securitatea naționala a Romaniei nu a fost niciodata mai bine protejata ca in prezent.„Desemnarea…

- Iulian Vicol cere inchisoare pentru Mario Iorgulescu si crede ca acesta nu poate scapa de condamnare dupa accidentul provocat pe 8 septembrie. Cati ani de PUSCARIE risca Mario Iorgulescu si cum poate scapa cu SUSPENDAREA PEDEPSEI "Nu cred ca ar putea scapa de inchisoare. Ar fi ceva…

- Klaus Iohannis iși asuma desființarea Secției speciale. "Nici amnistie și grațiere n-au reușit, nici codurile penale n-au reușit sa le strice așa cum și-au imaginat. Sa nu credeți ca n-au reușit pentru ca le-a venit mintea la cap! M-am suit eu in capul lor. Și legile Justiției, mai știți de…

- "Nu este un atac. Doamna prim-ministru merge in continuare pe tipul de mesaj pozitiv. Are si multe realizari, in ciuda propagandei. Nu este un atac, mai degraba domnul Iohannis a atacat-o pe doamna Dancila, uitand ca e femeie si insinuand ca unii lideri politici nu merg la scoala. Nu, atac impotriva…