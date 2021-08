Mandatul primarului comunei prahovene Sotrile, Bogdan Davidescu, condamnat cu suspendare pentru pornografie infantila, dupa ce a intretinut relatii sexuale cu o fata de 16 ani, a fost validat definitiv marti de Tribunalul Prahova.



Initial, pe 16 iulie, Judecatoria Campina a invalidat mandatul de primar, insa Bogdan Davidescu a facut apel, admis marti de Tribunalul Prahova.



"Admite apelul. Schimba in tot incheierea nr.154/16.07.2021 pronuntata de Judecatoria Campina, in sensul ca admite cererea, iar pe cale de consecinta valideaza in functia de primar al com. Sotrile, jud.…