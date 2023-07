Stiri pe aceeasi tema

- NATO a decis, marți, sa prelungeasca cu inca un an mandatul secretarului general, Jens Stoltenberg. Stoltenberg, fost premier al Norvegiei, este liderul alianței transatlantice de securitate inca din anul 2014, iar mandatul sau a fost deja prelungit de trei ori. {{688005}}Stoltenberg, in virsta de 64…

- „Trebuie sa incercam sa facem tot ca sa oprim Rusia, sa se opreasca din acest razboi ilegal”, spune Klaus Iohannis, dupa un dejun de lucru al membrilor Consiliului European cu Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg.

- Membrii NATO s-au pus de acord asupra prelungirii cu inca un an a mandatului lui Jens Stoltenberg in functia de secretar general al aliantei, decizia urmand sa fie validata saptamana viitoare, au anuntat joi pentru AFP mai multi diplomati.

- Mag Constanta Shipbrokers amp; Logistics SRL are ca activitate principala "Alte activitati anexe transporturilorldquo;. In Monitorul Oficial partea a IV a cu numarul 2671 din data de 19 iunie 2023 a fost publicata decizia nr. 1 1 noiembrie 2022 a Morska Agencja Gdynia SP ZOO, asociatul unic al firmei…

- Șeful Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a declarat joi, 15 iunie, ca nu aspira ca tarile aliate sa-i prelungeasca inca o data mandatul la conducerea organizatiei militare, informeaza Agerpres, preluand agenția spaniola de presa EFE. Mandatul actualului secretar general al alianței expira la…

- Intaririle pentru Forta internationala de pace din Kosovo (KFOR, aflata sub comandament NATO) au inceput sa soseasca luni la destinatie, dupa ce in urma cu o saptamana 30 de militari KFOR au fost raniti in timpul unor confruntari cu manifestanti sarbi, transmite Reuters. ''Aproximativ 500 de membri…

- Danemarca a declarat luni ca intenționeaza sa iși majoreze cheltuielile militare pentru ajutarea Ucrainei cu nu mai puțin de 17,9 miliarde de coroane (2,59 miliarde de dolari) in decursul lui 2023 și a anului viitor, a anunțat luni premierul danez Mette Frederiksen, citat de Reuters și Hotnews. Danemarca,…

- Conducerile PNL și PSD au ședințe separate, in ziua de marți, 16 mai 2023, in care pregatesc rotativa la guvernare. Ambele ședințe incep la ora 11. Conducerea PNL va stabili cu ce mandat merge președintele partidului, Nicolae Ciuca, la negocierile cu PSD. Una dintre cererile liberalilor este ca Nicolae…