Mandat de arestare pe numele lui Putin, emis de Curtea Penală Internațională Curtea Penala Internaționala a anunțat azi ca a emis mandate de arestare pe numele președintelui rus Vladimir Putin „in contextul situației din Ucraina„. „Astazi, 17 martie 2023, Camera preliminara a II-a Curții Penale Internaționale (CPI) a emis mandate de arestare pe numele a doua persoane in contextul situației din Ucraina: domnul Vladimir Vladimirovici Putin și doamna Maria Alekseyevna Lvova-Belova”, informeaza CPI pe site-ul sau. „Dl Vladimir Vladimirovici Putin, nascut la 7 octombrie 1952, președinte al Federației Ruse, este presupus responsabil pentru crima de razboi vizand deportare ilegala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

