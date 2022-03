Stiri pe aceeasi tema

Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a inscris sambata trei goluri pentru Manchester United in meciul de pe teren propriu cu Tottenham si a devenit cel mai bun marcator all-time din fotbalul mondial, in clasamentul FIFA, cu un total de 807 reusite.

Un numar estimat de 100 de persoane din Scotia s-au inscris pentru a sprijini lupta impotriva invaziei lui Vladimir Putin in Ucraina, potrivit unor surse oficiale, citate joi de DPA.

Manchester City, liderul la zi din Premier League, a obtinut o victorie dificila, sambata seara, in deplasare, 1-0, cu Everton, in etapa a 27-a a campionatului Angliei, conform Agerpres.

FC Liverpool a invins pe teren propriu, cu scorul de 6-0, formatia Leeds United, intr-o partida restanta contand pentru etapa a 19-a a campionatului de fotbal al Angliei, disputata miercuri seara, conform Agerpres.

Formatia Manchester United a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 4-2, echipa Leeds United, intr-un meci din etapa a XXVI-a a campionatului Angliei, potrivit news.ro.

Formatia Manchester City, liderul din Premier League, a fost invinsa, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, de echipa Tottenham, intr-un meci din etapa a XXVI-a a campionatului Angliei, potrivit news.ro.

FC Liverpool a invins pe teren propriu, cu scorul de 3-1, formatia Norwich City, intr-o partida din etapa a 26-a a campionatului de fotbal al Angliei, disputata sambata, potrivit Agerpres.