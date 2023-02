Stiri pe aceeasi tema

- Manchester United s-a impus, duminica dupa-amiaza, pe teren propriu, in fața celor de la Leicester City, scor 3-0, in runda cu numarul 24 din Premier League. Prima mare ocazie a partidei a venit in minutul 9, prin Harvey Barnes. Mijlocașul lui Leicester City a fost lansat in adancime de Kelechi Iheanacho,…

- Barcelona - Manchester United 2-2. Xavi a reclamat „un penalty cat o catedrala” la hențul lui Fred (29 de ani) in careu, in timp ce Erik Ten Hag a cerut eliminarea lui Jules Kounde (24), dupa un fault la Marcus Rashford (25). Pedri (20) și Gavi (18) vor lipsi in retur. Capul de afiș al play-offului…

- Brazilianul Raphinha (26 de ani) a luat la pumni un scaun de pe banca de rezerve dupa ce a fost schimbat in Barcelona - Manchester United 2-2! Joi seara, Barcelona și Manchester United au remizat spectaculos pe Camp Nou, 2-2, in turul play-off-ului pentru optimile Europa League. ...

90.255 de spectatori au urmarit joi meciul dintre Barcelona și Manchester United, incheiat la egalitate, 2-2 (0-0), pe stadionul Camp Nou, depașind cu aproape 10.000 de spectatori recordul anterior de asistența in UEFA Europa League.

Formatiile FC Barcelona si Manchester United au terminat la egalitate, joi, scor 2-2, in prima mansa a play-off-ului Ligii Europa.

- Barcelona și Manchester United se intalnesc in aceasta seara, de la ora 19:45, in cel mai așteptat meci din șaisprezecimile de finala ale Europa League. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Pro Arena. ...

- ​Barcelona - Manchester United, meci din prima mansa a play-off-ului pentru optimile de finala din UEFA Europa League, este programat, joi, 16 februarie, de la ora 19:45, pe Camp Nou, si va fi transmis in direct de Pro Arena.

- Manchester United s-a desparțit de Cristiano Ronaldo la finalul anului 2022, iar pentru cei mai mulți dintre fanii gruparii de pe Old Trafford decizia anunțata de club a fost ca o adevarata gura de oxigen. Scapat de presiunea gestionarii unei situații atat de complexe, managerul Erik ten Hag se poate…