Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Angolei, Jose Eduardo dos Santos, decedat vineri in Spania, la Barcelona, a murit din „cauze naturale”, potrivit primelor rezultate ale autopsiei realizate la cererea uneia dintre fiicele sale, informeaza AFP. Rezultatele preliminare ale autopsiei atesta o „moarte naturala”, cu…

- Managerul lui Manchester United, Erik ten Hag, a declarat ca atacantul portughez Cristiano Ronaldo este „in planurile noastre” pentru noul sezon și ca „nu este de vanzare”, scrie BBC. Jucatorul de 37 de ani va rata prima parte a turneului de pre-sezon al lui United din Thailanda. El a revenit la United…

- Mijlocașul danez Christian Eriksen și-a dat acordul de principiu pentru a semna cu Manchester United, in urma unui transfer liber de contract, noteaza BBC. Contractul pe termen scurt al jucatorului de 30 de ani de la Brentford s-a incheiat luna trecuta. Se crede ca Eriksen s-ar fi putut intoarce și…

- Manchester United a ajuns la un acord de principiu cu Barcelona pentru un onorariu de 65 de milioane de euro (56 de milioane de lire sterline), plus alte sume suplimentare, pentru mijlocașul olandez Frenkie de Jong. Cu toate acestea, surse din cadrul clubului spun ca palma inca nu a fost batuta și ca…

- Manchester United spera sa il convinga pe mijlocașul danez Christian Eriksen sa i se alature inainte de noul sezon. Se credea ca jucatorul in varsta de 30 de ani ar prefera sa ramana la Londra, dupa ce a revenit cu succes la Brentford in a doua jumatate a sezonului trecut. Brentford spera ca Eriksen…

- Kate Moss depune marturie in sprijinul lui Johnny Depp in procesul de defaimare cu fosta soție Amber Heard acuzata c-ar fi fost agresorul in relația incheiata. Moss, care a fost impreuna cu Depp din 1994 pana in 1998, a marturisit miercuri (25 mai) ca a alunecat pe o scara și s-a ranit la spate in timpul…

- Prințul William al Marii Britanii a marcat luni, 25 aprilie, Ziua Anzac la Londra, participand la o ceremonie de depunere de coroane la Cenotaf. Prințul a depus prima coroana de flori la memorialul din centrul Londrei. Ulterior, William și soția sa, Kate, ducesa de Cambridge, au participat la o slujba…

- Blue Air a decis sa suspende sute de zboruri ca urmare a cererilor reduse. „Luna mai a venit cu o scadere a cererii, iar acest lucru ne obliga sa ajustam capacitatea pentru perioada imediat urmatoare. Pasagerii vor fi informați de modificarile suvernite și vor primi opțiunile disponibile pentru fiecare…