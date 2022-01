Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City a învins dramatic, sâmbata, Arsenal Londra, în etapa a XI-a din Premier League, la finalul unui meci în care a înscris golul victoriei în prelungiri.Arsenal a deschis scorul prin Saka în minutul 31, iar trupa lui Pep Guardiola a egalt…

- In acest meci șase jucatori concomitent ai Manchester City au marcat goluri. Manchester City a distrus echipa Leeds in meciul din etapa a 17-a a campionatului Angliei. Meciul a avut loc pe stadionul Etihad și s-a incheiat cu un scor de 7:0. Echipa Manchester City a preluat controlul deja in minutul…

- VIDEO| Gol și pasa decisiva pentru albaiulianul Nicolae Stanciu in meciul Slavia Praga – Mlada Boleslav VIDEO| Gol și pasa decisiva pentru albaiulianul Nicolae Stanciu in meciul Slavia Praga – Mlada Boleslav Slavia Praga a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 2 la 0, echipa Mlada Boleslav,…

- Meciul dintre echipele Watford si Chelsea Londra (1-2), disputat miercuri seara in campionatul de fotbal al Angliei, a fost intrerupt timp de 35 de minute, in debutul primei reprize, dupa ce unuia dintre spectatori i s-a facut rau in tribune, informeaza AFP, citat de agerpres. Jocul era oprit, cu…

- Echipa de fotbal Unirea Dej s-a impus cu 2-0 in fața formației Politehnica Timișoara, in etapa cu numarul 12 din Liga 2. Meciul de pe Municipal a inceput cu un moment de reculegere in memoria fostului antrenor al Unirii Dej, Gica Barbu, decedat azi-noapte, la numai 53 de ani . Gazdele au deschis scorul…

- CS Ocna Mures a scos primul punct, in prima deplasare a returului de Liga a 3. Vineri dupa amiaza, ocnamuresenii au incheiat la egalitate, scor 1-1 (0-0), cu Sticla Ariesul Turda. Gazdele au deschis scorul prin golul marcat de Veres in minutul 73. Tegbo a stabilit rezultatul final in minutul 90+4. Meciul…

- Liverpool a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 5-0, echipa Watford, intr-un meci din etapa a opta a campionatului Angliei. Liverpool este lider in clasament, cu 18 puncte, avand cinci victorii si trei remize.a Liverpool este singura echipa neinvinsa dupa primele 8 etape ale stagiunii. Golurile…

- Olimpiu Moruțan (22 de ani) a fost eroul lui Galatasaray in meciul cu Rizespor. Mijlocașul roman a inscris golul victoriei, de 3-2, in minutul 90+11. Meci de infarct la Rize, acolo unde vicecampioana Galatasaray a invins-o pe Rizespor cu mari emoții. Fatih Terim a inceput meciul cu Alexandru Cicaldau…