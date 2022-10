Manchester City, Chelsea și Borussia Dortmund „au defilat” miercuri în grupele Ligii Campionilor la fotbal Manchester City, Chelsea si Borussia Dortmund au obtinut victorii clare, miercuri, in etapa a treia a grupelor Ligii Campionilor la fotbal. Manchester City a surclasat-o pe FC Copenhaga cu 5-0, norvegianul Haaland reusind o dubla. Riyad Mahrez si Julian Alvarez au mai inscris pentru ”cetateni”, lista marcatorilor fiind completat de autogolul lui Davit Hociolava. Haaland a ajuns la 28 de goluri in 22 de partide in Champions League, dintre care 5 in 3 goluri pentru City, potrivit agerpres.ro . Chelsea a dispus cu 3-0 de AC Milan, in poarta campioanei Italiei aflandu-se portarul roman Ciprian Tatarusanu,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

