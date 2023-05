Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce fenomenele meteo extreme provoaca pagube culturilor agricole din cele doua Americi si Africa de Nord, campiile Europei se bucura de o vreme favorabila, iar recoltele mari de grau din regiune tin sub control preturile mondiale la alimente, transmite Bloomberg.Atat in nordul, cat si in estul…

- Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei a avertizat ca norul radioactiv, provenit din distrugerea munițiilor cu uraniu saracit furnizate de Occident Ucrainei, se indreapta catre Europa de Vest.

- Un curs al euro „lipit” de nivelul de 5 lei sau in apropierea lui te afecteaza in multe feluri. Printre cele mai importante sunt: iți vor crește ratele la credit (daca imprumutul e in euro), iți va scumpi mancarea (trei sferturi dintre importuri sunt platite in euro) și iți va scumpi concediul, daca…

- Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, a explicat la Antena 3 CNN care va fi situatia in Romania pe masura ce ciclonul mediteranean, care a facut prapad in mai multe tari din Europa, se apropie si de noi.

- Ciclonul care se indreapta spre Romania face ravagii in mai multe țari din Europa. Florinela Georgescu, director in cadrul ANM, a explicat ce ne asteapta in perioada urmatoare. Jumatate de Europa este sub avertizare de vreme severa, vant de peste 120km/h și ploi extrem de abundente. Meteorologii au…

- Inevitabilul se produce și autoritațile pregatesc cetațenii ca sa nu fie surprinși de vestea proasta. Bulgaria și Romania se indreapta spre separare in Europa, scrie SEGA, potrivit Rador. Se destrama tandemul care a intarit spiritul fiecareia dintre ele, ca nu este cea mai nefericita din UE. Impreuna,…

- Vestul Europei a fost lovit, in ultimele zile de un vortex polar, care acum se indreapta spre Estul Europei, inclusiv catre țara noastra. Florinela Georgescu, directorul executiv al ANM, a explicat ca in urmatoarele zile temperaturile vor fi intr-o scadere accentuata și in multe zone din țara vom avea…

- Furtuna Mathis, asa cum au numit-o meteorologii francezi, va ajunge si in Romania de luni. Astfel, vremea se va racii accentuat si vom avea diferente de temperatura de peste 10 grade in doar 24 de ore. Este cod rosu in Germania, unde vantul ar putea sa depaseasca 120 de kilometri pe ora, dar exista…