- In cursul zilei de vineri, 17 septembrie, polițiștii au documentat și probat activitatea infracționala a persoanelor implicate in agresarea, la data de 16 septembrie, a unui activist de mediu și a doi cameramani, pe raza unui ocol silvic privat, din zona comunei Panaci. Peste 30 de polițiști din cadrul…

- Un pompier a murit joi in timp ce lupta alaturi de colegii sai pentru a stinge un incendiu de padure in sudul Spaniei, unde aproape o mie de persoane au fost evacuate si o importanta axa rutiera a fost inchisa, au anuntat autoritatile spaniole, citate de AFP. Pompierul in varsta de 44…

- Incendiile din Grecia din ultimele saptamini au provocat pagube uriașe apicultorilor. Sondajele indica peste 9.000 de stupi afectați de flacari și va fi nevoie de cel puțin trei decenii pentru ca padurile folosite in producția de miere sa revina cum erau inainte de incendii, potrivit președintelui Asociației…

- ”Grecia are nevoie din nou de ajutor! L-am informat pe președintele Klaus Iohannis și am decis, impreuna cu ministrul de Interne, sa trimitem 142 de pompieri salvatori care sa ii ajute pe greci sa stinga incendiile de padure. Misiunea pompierilor noștri va incepe maine! Mult succes, va așteptam cu bine…

- Peste 6 mii de persoane s-au vaccinat la Centrul deschis in localitate in luna mai. Aici intra și cei care au venit din alte zone ale țarii pentru a se imuniza. Procentul de vaccinare al locuitorilor din orașul Sangeorgiu de Padure nu trece astfel de 20 de procente, mult prea puțin in opinia primarului…

- De luni de zile in Grecia izbucneste un incendiu de padure dupa altul. Organizatii de mediu avertizeaza ca incendiile de padure si valurile de caldura le vor afecta oamenilor viata in continuare.

- Un incident teribil a avut loc in Maramureș ieri seara. Un barbat in varsta de 47 de ani a fost strivit de un copac intr-o padure. Victima a suferit grave leziuni in urma accidentului, astfel ca la fața locului a sosit rapid un elicopter SMURD pentru a-l transporta pe barbat de urgența la spital.

- Din datele primite in Dispeceratul ISU Suceava, in aceasta dimineața, in jurul orei 7:40, jandarmii suceveni au gasit trupul tanarului de 26 de ani, care a fost dat disparut ieri seara. Acesta se afla la o distanța de aproximativ 300 de metri, fața de locul unde a fost observat ultima oara, in interiorul…