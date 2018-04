Stiri pe aceeasi tema

- Marti, Mantuitorul si-a prevestit InviereaZiua de marti este dedicata Predicii de pe Muntele Maslinilor, in care Hristos a prevestit distrugerea templului din Ierusalim, evenimentele viitoare si propria sa inviere. Se rememoreaza parabola celor 10 fecioare, cinci nesabuite si cinci intelepte. ...

- Primele evenimente din Saptamana Mare la ortodocsi se leaga de zilele de marti si miercuri. Conform scrierilor crestine, aceste zile au o semnificatie si o simbolistica aparte. Spre exemplu, marti, crestinii ortodocsi pomenesc in timpul slujbelor pilda celor zece fecioare - cele intelepte si cele neintelepte.…

- Postul Pastelui se incheie cu Saptamana Mare, a patimilor lui Hristos. De-a lungul celor șase zile, pana la Paște, exista o serie de tradiții de care ar fi bine sa țineți cont. Cand se face pasca si cand se vopsesc ouale, de ce in Joia Mare se duc colaci la biserica și de ce in Vinerea Mare se ține…

- Patimile lui Hristos prind viața printr-o reprezentație dramatica și in acest an, in Saptamana Mare, la Lugoj. Denumit sugestiv „Drumul Crucii”, evenimentul se desfasoara in fiecare an, in mai multe orase din Romania, incepand din 2005. La Lugoj, evenimentul va avea loc luni, 2 aprilie, de…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, duminica, ”Hristos a Inviat” celor care sarbatoresc Pastele. ”Le doresc sa intampine Invierea Domnului cu bucurie si liniste sufleteasca”, a scris seful statului pe Facebook si le-a urat ”La multi ani” celor care-si serbeaza numele de Florii.”Tuturor…

- Dupa o scurta intrevedere privata cu prizonieri bolnavi, Papa a celebrat joi dupa-amiaza Slujba Cinei si ritualul spalarii picioarelor pentru 12 detinuti, provenind din sapte tari, incarcerati in inchisoarea pentru barbati Regina Coeli din Roma."Fiecare are sansa de a-si schimba viata si…

- Postul Paștelui va incepe anul acesta pe data de 19 februarie, iar creștinii vor sarbatori sarbatoarea Paștelui pe 8 aprilie, conform calendarului ortodox. Postul Mare, așa cum mai numesc romanii Postul Paștelui, va avea o durata de 40 de zile, la care se adauga și saptamana Patimilor, și se incheie…

- Atunci cand vine vorba despre trucuri de frumusete, poate ca ar trebui sa lasam saloanele scumpe si sa ascultam sfaturile de la bunicile noastre. Multe dintre ritualurile si tratamentele simple, folosite pe vremea lor, erau de mare efect!