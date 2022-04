Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul Capitalei Horia Tomescu anunta ca l-a demis pe managerul Spitalului de Pneumoftiziolgie "Sfantul Stefan", dupa ce un control al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor a aratat "probleme mari de igiena, mentenanta si functionare la bucataria" unitatii sanitare, potrivit Agerpres."Controlul…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a amendat ADP Sector 2 cu 30.000 de lei pentru neregulile gasite in urma controlului realizat, joi, in trei parcuri, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- ANPC a anuntat ca echipe de comisari au verificat, luni, operatorii economici care activeaza in Piata Gemeni din Sectorul 2 al Capitalei. Echipele de control au constatat ca erau vandute produse nesigure, care nu aveau niciun element de identificare, unele produse lactate si preparate din carne…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a anuntat, marti, ca a decis inchiderea, pentru o perioada de cel mult sase luni, a trei magazine Profi din Bucuresti si a amendat compania cu 144.000 lei, in urma unor controale derulate in sapte magazine din sectoarele 2, 3, 4 si 6, informeaza…

- De astazi, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a pus la dipozitia consumatorilor un numar special de telefon, 0790.219.551, folosit exclusiv in aplicatia WhatsApp, pentru sesizarea neregulilor cu caracter de urgenta. La acest numar, care nu va folosi functia de apel video sau…

- Un magazin Kaufland din București a fost amendat cu 5.000 de lei de ANPC ce dupa ce inspectorii au primit o reclamatie privind comercializarea unor oua cu termenul de valabilitate expirat. Deși produsul nu se mai afla expus la comercializare si nici in depozitul unitatii, potrivit documentelor, reclamatia…

- Lugojenii nu au scapat de preturile uriase la gaz. Daca in urma cu cateva saptamani prezentam situatia din Costeiu unde oamenii au avut un adevarat soc la primirea facturii, acum, in plina iarna a venit randul lugojenilor sa se planga. In cele mai fericite cazuri, facturile sunt cel putin duble fata…