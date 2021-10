Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Florin Rosu, considera ca in Romania se impune intrarea in lockdown timp de cel putin doua saptamani. „Lucram la capacitate maxima in spital. Externam in fiecare zi pacienti, dar imediat locurile se ocupa. Este momentul sa fie initiat un lockdown…

- La Iași, ambulanțele cu pacienți infectați cu coronavirus așteapta la rand, ca sa-și poata lasa pacienții. Cele doua unitați de primiri urgențe ale spitalelor ieșene au atins capacitatea maxima. Spitalul Judetean de Urgente “Sf Spiridon” din Iasi si Spitalul de Boli Infectioase “Sf Parascheva” din Iasi…

- Doctorul Florin Roșu a fost primul cadru medical din Iași care, la sfarșitul anului trecut, s-a imunizat anti-Sars Cov 2. „Administrarea celei de-a treia doze a fost așteptata și dorita de cadrele medicale. Am convingerea ca rata de vaccinare in cadrul personalului Spitalului de Boli Infecțioase va…

- Managerul spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Florin Rosu, a declarat ca noaptea de vineri spre sambata a fost una de foc pentru medicii acestei unitati si ca ambulantele au stat la coada in curtea spitalului cu pacienti in stare grava care necesitau internare, potrivit hotnews . „A fost…