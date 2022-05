Managerul şmardoi Grămadă, pus să lucreze la darea de seamă Au luat-o baietii in deradere la inceput, dar auzim ca, dupa olecuta de reflectie calda la o berica rece, peste uichend, le-a mai venit mintea la cap. Despre initiativa aia a contilierilor municipali de la partidoi vorbim, sustinuta si de useristi, care vor sa ceara premarelui socoteala in privinta banilor si activitatii managerului smardoi Gramada. Caci, din ce se vede, smardoiul statea mai mult pe la sediul de partid, iar din cand in cand mai arunca pe feisbuc cate-o parere vizavi de autostrada, de starea natiunii sau despre Ucraina, dar inhata lunar, din banii iesenilor, cate 10.000 de firfirici,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

