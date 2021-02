Stiri pe aceeasi tema

- Planul de școlarizare pentru anul viitor, 2021-2022, a fost stabilit deja in Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Bacau. Pentru admiterea in liceele din intreg județul sunt, in total, peste 200 de clase. Principalul criteriu luat in considerare a fost numarul de elevi care sunt…

- Managerul Spitalului Județean de Urgența Cluj, Petru Șușca, a fost demis de noul ministu al Sanatații, la fel și Consiliul de Administrație, a confirmat Emanuel Ungureanu, vicepreședintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputaților, pentru monitorulcj.ro. …

- Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu a angajat zeci de persoane in ultimele luni. Este vorba de angajari facute fara concurs, in perioada pandemiei. Acest lucru a fost posibil ca urmare a dispozițiilor date de ministerul de resort. Numai in ultima perioada au fost realizate peste 50 de angajari.…

- Potrivit președintelui Consiliului Județean, Radu Moldovan, in primavara anului viitor noul spațiu ce va gazdui Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean va fi gata. Veste buna de la Spitalul Județean de Urgența Bistrița: Unitatea de Primiri Urgențe va fi gata in primavara anului viitor. Anunțul…

- O asistenta medicala principala, in varsta de 61 de ani, care a lucrat la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) din Spitalul Judetean de Urgenta Resita, a murit din cauza ca s-a imbolnavit de COVID-19, a informat luni Federatia Sanitas. Asistenta medicala Mariana Fiscuci este descrisa de colegii…

- S-a stabilit ca in Consiliul de Administrație al SJSU ca urgențele pediatrice sa fie rezolvate la Spitalul Județean de Urgența Pitești pentru urmatoarele 10 zile, transmite prefectul de Argeș, Emanuel Soare. Este pus la dispoziție un medic chirurg de la Pediatrie care va lucra cu cei de la SJU. Potrivit…