Manager privat la CFR

Stiri pe aceeasi tema

- Trafic feroviar blocat intre statiile Filiasi si Gura Motrului. Circulatia feroviara este intrerupta, joi dupa-amiaza, intre statiile Filiasi si Gura Motrului. Un tren care apartine CFR Marfa s-a defectat. Al doilea fir de cale ferata de pe respectivul tronson este inchis, in aceasta perioada, pentru…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta si cei din Negru Voda au descoperit intr-un camion o cantitate impresionanta de tigarete. In compartimentul marfa, condus de un bulgar, politistii au descoperit 125.000 de pachete cu tigarete, fara timbru fiscal. Valoarea estimata este de peste 600.000…

- Universitatea Harvard, zguduita de acuzații de trafic de organe. Șase persoane au fost acuzate ca au furat și apoi vandut parți ale cadavrelor de la școala de medicina Harvard și o morga din Arkansas. Ancheta arata ca managerul morgii Harvard Medical School Cedric Lodge a furat organe și alte parți…

- In decurs de doua saptamani, oamenii legii au confiscat 90 de kilograme de droguri. Numai in urma perchezițiilor din Cluj polițiștii au descoperit zeci de kilograme de canabis și substanța cristalina (CMC).

- Rezultate de excepție pentru elevii Liceului Tehnologic „Ștefan Manciulea” Blaj, in urma participarii la Concursul „Manager pentru o zi”, organizat de catre Departamentul de Management si Inginerie Economica din cadrul Facultatii de Inginerie Industriala, Robotica si Managementul Productiei, Universitatea…

- Un barbat din Ibanești s-a ales cu dosar penal, dupa ce polițiștii mureșeni l-au depistat transportand aproape 16 mc de lemn, fara documente legale. In plus, oamenii legii au confiscat lemnul, dar și mijlocul de transport in valoare de 15.000 de euro. Polițiștii Biroului Protecția Fondului Forestier…

- Un cetațean strain, in varsta de 51 de ani, a fost prins la intrarea in țara cu un lot de produse destinate injectarilor faciale in valiza, nedeclarat organului vamal. Cazul a fost inregistrat pe Aeroportul Internațional Chisinau.

- La Festivalul Internațional „Lucian Blaga” de la Sebeș serile sunt magice. Poezia și muzica fac un spectacol unic in onoarea publicului care il omagiaza pe Lucian Blaga. Sambata, 13 mai 2023, incepand cu ora 20.30, pe scena in aer liber amplasata in Parcul Tineretului din Sebeș va avea loc un concert…