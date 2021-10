Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca partidele de dreapta intorc țara in perioada anilor 1996-2000. „Dreapta intoarce Romania in anii 1996-2000: o alta Convenție Democrata, cu PNL și USR, se cearta pe putere, in vreme ce țara se scufunda in criza! Avem cea mai mare inflație…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu critica, intr-o postare pe Facebook, guvernarea de dreapta, despre care spune ca are ca si program ”saracie, Frig si Foame, indiferent cum il cheama pe premierul desemnat, Citu sau Ciolos si anunta ca PSD va construi, saptamana viitoare, o majoritate concreta pentru a trece…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis ca social-democrații vor construi saptamana viitoare o majoritate concreta, pentru a trece prin Parlament plafonarea prețurilor la energie și gaze, dupa ce „dupa doi ani de administrat țara, Dreapta și-a epuizat orice resursa de credibilitate și competența”.…

- In aceasta dimineața, președintele PSD, buzoianul Marcel Ciolacu, a avut inca o reacție ca urmare a nominalizarii lui Dacian Cioloș ca premier de catre președintele Klaus Iohannis. „Saracie, Frig și Foame – acesta este adevaratul program de guvernare al oricarui premier pus de Iohannis, indiferent…

- Adda a postat pe contul de socializare un mesaj, in care iși spune parerea cu privire la cum s-au schimbat sau nu, oamenii in timpul pandemiei. Satula de comentariile rautacioase, interpreta a reacționat dur dupa ce cineva a criticat-o pentru felul in care arata. „Pandemia nu a facut oamenii mai rai!…

- Ciolacu a precizat ca așteapta invitația la consultari din partea șefului statului și ca spera ca Iohannis sa renunțe la a mai susține guvernul Cițu și coaliția de dreapta. ”Cei de al USR-PLUS au fost parte la aceasta guvernare. Nu sunt adeptul isteriilor politice. In acest moment, constituțional, totul…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos le transmite secretarilor de stat schimbati din functie de Florin Citu ca nu au gresit cu nimic, ci sunt "victime" ale deciziilor premierului, pe care le considera "abuzive". "Nu ati facut nimic gresit! Dimpotriva, sunteti victime ale unui prim-ministru…

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, nu ar refuza sa il boteze pe fiul lui Dan Barna, daca și vicepremierul ar fi de acord. In opinia sa, ar fi vorba de o intoarcere „de la intuneric la lumina, de la rau la bine”. IPS Teodosie a fost intrebat, in timpul interviului saptamanal de la Radio Dobrogea,…