- Superliga: Universitatea Craiova - Otelul Galati, scor 0-0, in ultimul meci al etapei a douaEchipa Otelul Galati a reusit sa incheie la egalitate luni seara, in deplasare, scor 0-0, meciul disputat in compania formatiei Universitatea Craiova, in etapa a doua a Superligii, informeaza News.ro.…

- FC Botosani, la un pas sa fie invinsa de Petrolul Ploiesti. Meci terminat la egalitate Petrolul Ploiesti a trecut pe langa victorie cu FC Botosani, meci terminat la egalitate, 1-1 (1-1), luni seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a 2-a a Superligii de fotbal. Petrolul a deschis scorul prin Gheorghe…

- Stratagema conducerii FC Botoșani cu Marius Croitoru numit antrenor secund in acte pentru a respecta teoretic regulamentul Federației Romane de Fotbal (FRF), care nu-i permite sa fie principal intrucat nu deține licența Pro, a dat rateuri chiar din prima etapa a SuperLigii 2023-2024.

- Daca in sezonul trecut al SuperLigii, FC Petrolul Ploiești era recunoscuta ca o echipa cu o defensiva greu de trecut, rezultatele finale fiind de tip „italian”, iata ca – deși se spune ca meciurile amicale nu sunt relevante, neavand miza intrecerilor oficiale – a bifat primele doua meciuri amicale,…

- Ultima etapa a play-out – ului SuperLigii a produs o situație fara precedent de cand se practica sistemul cu campionatul regulat urmat de turneele pentru desemnarea campioanei, respectiv a formațiilor retrogradate.

- Vineri, in nocturna, FC Petrolul Ploiești a bifat penultimul meci din deplasare din campionatul promovarii in cel dintai eșalon. Ca a fost tot unul acasa, la fel ca și precedentul, cel cu FC Botoșani, și la fel cu urmatorul, cel cu Hermannstadt Sibiu, de sambata, 13 mai 2023, ora 14.30, nu-i vina „lupilor”.…