Mama tinerei, din Bucuresti, il acuza pe Alexandru Cumpanasu ca, in urma cu doi ani, pe vremea cand era minora, i-ar fi facut propuneri indicente, scrie site-ul G4Media.ro.Femeia a depus plangerea penala, joi, la Secția 16, a confirmat pentru Libertatea Ciprian Romanescu, purtator de cuvant al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti.Potrivit site-ului Antena 3, tanara susține ca in timpul unor conversații pe WhatsApp, Alexandru Cumpanasu i-a propus sa intretina relatii intime cu sotia sa, Simona, in timp ce el ar fi privit scenele. In replica, Alexandru Cumpanașu a facut declarații…