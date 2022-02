Stiri pe aceeasi tema

- Ticy nu traverseaza deloc o perioada buna in aceste momente, asta deoarece, recent, a ajuns cu fiul sa de urgența la spital. Cu ce probleme de sanatate se confrunta fiul cantarețului, dar și ce neplaceri au intampinat la spitalele unde au fost.

- Lucian Viziru a intrat in noul an cu stangul. Celebrul actor a fost internat de urgența in data de 31 decembrie și in continuare se afla sub supravegherea medicilor. Iata cu ce probleme de sanatate se confrunta fratele lui Augustin Viziru.

- Din primele informații, șeful statlului brazilian s-ar confrunta cu o noua ocluzie intestinala, relateaza HotNews.ro. In 2018, Jair Bolsonaro a fost injunghiat in abdomen in timpul campaniei pentru alegeri. De atunci, el a fost operat de sase ori. Președintele Braziliei a ajuns la spital din cauza acelorași…

- Oana Roman trece prin momente destul de grele de cand mama ei are probleme de sanatate. Mioara Roman a fost diagnosticata cu Parkinson și tratamentul pe care l-a primit a fost unul greșit, iar aceasta se afla in prezent la spital pentru a face alte investigații.

- Fatih Terim (68 de ani), antrenorul celor de la Galatasaray, se confrunta cu probleme de sanatate și a fost internat la spital din cauza unor probleme gastrointestinale. Tehnicianul turc nu s-a simțit bine in ultimele zile, astfel ca a decis ieri seara sa mearga la spital pentru mai multe verificari.…

- Actorul ar avea dureri abdominale de nesuportat, conform surselor Realitatea. Alexandru Arșinel, in varsta de 82 de ani, a avut constant probleme de sanatate, mai ales dupa ce a fost bolnav de COVID-19. In luna septembrie, el a mai ajuns de urgența la spital, din cauza unei stari accentuate de slabiciune.…

- Anca Serea a ajuns de urgența la spital, dupa ce a acuzat stari de rau. Bruneta a facut anunțul pe rețelele de socializare, unde a postat și cateva fotografii din spital. Fanii vedetei au fost foarte ingrijorați de starea ei, astfel ca i-au pus diverse intrebari legate de sanatate pe pagina sa oficiala…

- Liviu Varciu a ajuns la spital in urma cu doar cateva zile, dupa ce raceala puternica nu ii mai dadea pace. Acestuia i s-a facut o perfuzie și a fost externat, insa in continuare se simte rau.