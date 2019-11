Stiri pe aceeasi tema

- Monica Melencu, mama Luizei, a ajuns de la agonie la extaz, dupa ce Alexandru Cumpanasu a anunatat-o ca fata sa ar fi fost gasita. Monica Melencu a facut si primele declaratii dupa ce adolescenta ar fi fost filmata pe strazile din Italia.

- Direcția Generala Anticorupție s-a autosesizat dupa ce mama Luizei Melencu a anunțat aseara in direct la Romania TV ca a ieșit din țara cu cele doua fiice ale sale fara a avea documente legale, respectiv o procura, dupa ce le-a dat mita vameșilor. "Eu am trecut cu Luiza, am dat 70 euro. Am…

- Mama Luizei Melencu face acuzații incendiare la adresa vameșilor din Romania. Acesta a declarat, la Romania TV, ca a scos-o pe fiica ei ilegal din țara vreme de șapte ani, dand de fiecare data cate 70 de euro șpaga vameșilor."Eu am trecut granița cu Luiza de șapte ani fara procura. Și anul…

- Mama Luizei Melencu a leșinat in timpul reconstituirilor de la Caracal. Femeia a fost preluata de medicii de pe ambulanța chemata de jurnaliști, potrivit Antena 3. Monica Melencu s-a prabușit la pamant, cand Gheorghe Dinca a inceput sa le explice anchetatorilor ce se intampla cu fata.…

- Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Macesanu, sustine ca are informatii potrivit carora Interpolul le cauta pe Luiza si Alexandra in Italia. El a afirmat la Antena 3 ca anchetatorii ar avea informatii care conduc spre un grup organizat din care ar fi facut parte si Gheorghe Dinca si care actioneaza…

- Misterul femeii in roșu – Mama Luizei Melencu cere un ultim lucru: ‘Trebuie sa o cautam pe aceasta doamna’ Mama Luizei Melencu, adolescenta disparuta in luna aprilie dupa ce a fost luata la ocazie de Gheorghe Dinca, principalul suspect in dispariția fetei, cere ca oamenii legii sa o identifice, apoi…

- Mama Luizei Melencu, adolescenta disparuta in luna aprilie dupa ce a fost luata la ocazie de Gheorghe Dinca, principalul suspect in dispariția fetei, cere ca oamenii legii sa o identifice, apoi sa o audieze pe femeia in roșu care apare pe camerele de supraveghere alaturi de Luiza in ziua dispariției,…

- Mama Luizei Melencu a primit in aceasta dimineața un telefon de la o colega de școala a fiicei sale care a observat ca, in noaptea de miercuri spre joi, Luiza a ieșit de pe grupul de WhatsApp al colegilor de clasa puțin dupa miezul nopții. Informația a fost transmisa și anchetatorilor.Mama…