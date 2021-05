Mama jurnalistului belarus disident Roman Protesevici sustine ca fiul ei a fost supus violentelor in timp ce se afla in inchisoare, relateaza marti dpa.



In video-ul pus in circulatie de autoritati, fata fiului ei prezenta semne clare de violenta, a declarat Natalia Protasevici, referindu-se la imaginile date publicitatii cu o zi in urma de centrul de detentie in care fiul ei este detinut.



"Nu sunt medic, dar e sigur ca l-au lovit la nas si este posibil sa i-l fi rupt", a spus ea.



De asemenea, Natalia Protasevici a afirmat ca obrazul stang al fiului ei era umflat.…