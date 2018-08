Stiri pe aceeasi tema

- Femeia din Galați care și-a lasat cele doua fetițe, una de un an și alta de 4 ani, singure in casa, fara mancare și intr-un focar de infecție a fost reținuta, joi, pentru 24 de ore, potrivit deciziei Judecatoriei Galați, transmite Mediafax.Dupa o ședința care a durat mai multe ore, magistrații…

- Tania Mercedes Mitu este mama celor doua fetițe abandonate intr-un focar de infecție la Galați și lasate sa moara de foame timp de mai bine de 48 de ore. Tanara a ales sa iși lase balta fetițele și a ales sa plece la București alaturi de un alt barbat pentru a-și reface...

- Doua fetițe din Galați care au fost gasite singure in casa, intr-o mizerie de nedescris, dupa ce o femeie a postat pe Facebook imagini cu condițiile inimaginabile in care fusesera lasate copilele de catre mama lor au fost luate in regim de urgența de catre reprezentanții Protecției Copilului. Imaginile…

- Politia si Directia pentru Protectia Copilului Dambovita au demarat anchete dupa ce s-a stabilit ca un tata isi tine cei patru copii, cu varste cuprinse intre 6 si 12 ani, fara mancare si nespalati. Trei dintre copii au fost dati de urgenta in grija statului.

- In ultima saptamana medici veterinari din cadrul institutiei impreuna cu inspectorii sanitari veterinari si pentru siguranta alimentelor delegati care activeaza in Comandamentul Sezon Estival 2018, au desfasurat activitati de control in unitati de producere, prelucrare, procesare, depozitare, valorificare…

- Comisarii CJPC Constanța au inchis și o unitate de producție alimentara din centrul orașului unde erau preparate produsele ce urmau sa fie vandute la chioșcurile unor școli. Potrivit ct100.ro, seful Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Constanta, Horia Constantinescu,…

- Mizerie de nedescris a fost descoperita într-un beci unde se preparau alimente care se comercializau într-un magazin din centrul orașului și la chioșcul din curtea Liceului Mihai Eminescu. Reprezentanții Comisaratului Județean pentru Protecția Consumatorului au descoperit ca alimentele…