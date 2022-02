Hotararea Judecatoriei Ploiești nu este definitiva și poate fi atacata de Andreea Vizu V. Stoica Magistrații Judecatoriei Ploiești au decis, ieri, in prima instanța, decaderea din drepturile parintești a Andreei Vizu, mama gemenilor de numai doi ani care au cazut de la fereastra apartamentului aflat la etajul 10 al unui bloc din municipiul Ploiești. Sentința data ieri de judecatori il vizeaza pe cel de-al treilea copil al femeii, un baiețel de cinci ani, care se afla deja in ingrijirea familiei tatalui sau. Potrivit deciziei magistraților de la instanța de fond, s-a hotarat decaderea in totalitate…