Mama gemenilor căzuți de la etaj postează zilnic filmulețe macabre de la mormântul copiilor Mama gemenilor din Ploiești, care au murit dupa ce au cazut de la etajul 10 al unui bloc, posteaza zilnic pe TikTok filmulețe macabre, de la mormantul copiilor sai. Mama celor doi bebeluși, care au cazut de la etajul 10 al unui bloc din Ploiești, continua sa fie activa pe rețelele de socializare. Femeia posteaza zilnic filmulețe și pe aplicația TikTok. Multe dintre videoclipuri sunt de-a dreptul cutremuratoare, avand in vedere faptul ca este filmata cand merge la mormantul celor doi ingerași de doi ani, saruta crucile lor și le aprinde candele… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

