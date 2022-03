Stiri pe aceeasi tema

- Executivul a aprobat, in ședința de guvern, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor, proiectul de lege privind modificarea si completarea Legii nr. 121/2019 referitoare la evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental. Proiectul de lege are drept scop transpunerea in legislația naționala…

- Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor are, conform legii 407/2006, obligația de a acorda nivel de interventie si preventie anual, pentru prevenirea pagubelor si accidentelor la speciile pentru care vanatoarea este interzisa. Potrivit aceleiași prevederi, nivelul preventiei se aproba pana cel tarziu…

- Comisia Internaționala pentru Protecția Fluviului Dunarea (ICPDR), cu sediul la Viena, a anunțat astazi ca au fost aprobate doua planuri de management actualizate pentru bazinul fluviului Dunarea, in cadrul primei reuniuni ministeriale desfașurate in format online., arata un comunicat al Ministerului…

- Robert Eugen Szep, secretar de stat in Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor (MMAP), este noul președinte al Comisiei Internaționale pentru Protecția Dunarii (International Commission for the Protection of the Danube River – ICPDR). Evenimentul de preluare a mandatului s-a desfașurat atat fizic,…

- La propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Guvernul a aprobat, in ședința de miercuri, procedura privind incasarea redevenței obținute prin concesionarea din activitați de exploatare a resurselor la suprafața ale statului. ”Era nevoie de acest act normativ intrucat,…

- In ședința de Guvern de miercuri, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor, a fost aprobat Acordul intre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Moldova privind reglementarea construirii unor apeducte cu subtraversarea raului Prut pentru alimentare cu apa potabila din județul Iași (Romania)…

- Guvernul Romaniei a aprobat, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor (MMAP), ordonanța de urgența pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apa și de canalizare nr. 241/2006. Actul normativ aprobat astazi reprezinta prima reforma stabilita in Planul Național…

- Anul acesta, Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor a efectuat plațile compensatorii pentru proprietarii privați de paduri, in conformitate cu prevederile HG nr. 447/2017, in valoare totala de peste 191,5 milioane de lei. Aceasta suma include și plațile restante pentru anul 2019 in valoare de peste…