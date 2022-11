Stiri pe aceeasi tema

- Mama Deliei a izbucnit in lacrimi la TV. Gina Matache a inceput sa planga in fața lui Teo Trandafir. Celebra cantareața de muzica populara și-a deschis sufletul in timpul unei emisiuni. Femeia s-a consumat foarte mult in ultima perioada, dupa ce fiica sa a fost pusa la zid de toata lumea din cauza afirmațiilor…

- Gina Matache a fost invitata in emisiunea lui Teo Trandafir, unde a vorbit despre fiica ei, Delia, dar și despre problemele de sanatate pe care le are. Mama cantareței și-a aparat fata in momentul in care a fost criticata ca nu vrea copii. Gina Matache are o relație foarte buna cu fetele sale. Mama…

- Multe vedete au reacționat in spațiul public dupa ce Delia a declarat ca nu vrea copii. Printre celebritațile care s-au dat cu parerea se numara și Mihai Bendeac, bunul ei prieten. Pe Instagram, el a facut declarații dupa ce Delia a fost aspru criticata pentru decizia ei. „Au aparut tot felul de reacții,…

- Delia a fost pe buzele tuturor in ultimele zile, dupa ce a dezvaluit motivul pentru care nu iși dorește copii. Artista a generat o mulțime de reacții neașteptate in mediul online cu subiectul controversat. De asemenea, Gina Matache, mama vedetei, a reacționat imediat la comentariile rautacioase de pe…

- Gina Matache, mama artistei Delia Matache, a comentat scandalul momentului, asta dupa ce fiica sa a spus ca nu-și dorește copii asta pentru ca și așa suntem prea mulți oameni pe pamant. Mama Deliei susține ca fiica ei se joaca și face valva in spațiul public, asta pentru ca ”are stilul ei de a glumi”.…

- Gina Matache a sarit in apararea fiicei sale, dupa ce cantareața a fost aspru criticata in urma declarațiilor pe care le-a facut despre copil. Delia a marturisit ca nu vrea sa faca copii.In urma cu doar cateva zile, Delia a spus pe TikTok care este motivul pentru care nu vrea sa devina mama. „Ar trebui…

- Andreea Raicu a avut de-a lungul timpului relații de lunga durata cu barbați celebri de la noi, insa niciodata nu a ajuns in fața altarului. Fosta prezentatoare TV a spus care este motivul pentru care nu se casatorește.Invitata in emisiunea lui Teo Trandafir, Andreea Raicu a discutat despre un subiect…

- Ion Matache, tatal celebrei Delia și primul impresar al acesteia, a revenit acasa, la București, dupa 18 ani petrecuți in haine de calugar, pe Muntele Athos. Prinicipalul motiv al revenirii sale la viața dinainte de calugarie il reprezinta problemele de sanatate destul de grave. Ion Matache, care a…