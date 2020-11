Stiri pe aceeasi tema

- La data de 30 octombrie, polițiștii au intervenit pentru aplanarea unui conflict izbucnit in orașul Sangeorz-Bai. Articolul Batuta crunt de iubit. A ajuns la spital apare prima data in Someșeanul.ro .

- Dupa ce fostul iubit a acuzat-o ca l-a amenințat ca-și va vinde bebelușul nenascut in schimbul sumei de 20.000 de euro, Diana susține ca nu ar fi, de fapt, gravida. Femeia face dezvaluiri șocante, spunand ca i-ar fi aratat lui Cristian un test de sarcina din trecut, de la un alt copil.

- Cristian nu-și mai gasește liniștea de cand, potrivit spuselor lui, fosta lui iubita, Diana, l-ar fi amenințat ca ii va vinde bebelușul nenascut in schimbul sumei de 20.000 de euro! Barbatul ii aduce acuzații șocante femeii, spunand ca și-ar mai fi vandut un copil in Italia.

- CAPRICORNII privesc stingheri spre vremurile apuse cand ei știau cel mai bine cum este sa fii productiv, RACUL plange dupa bani, iar FECIOARA varsa lacrimi de crocodil pentru a atrage atenția! BERBEC Puternicul nativ din zodiac, BERBECUL , are parte destul de trista in ultima vreme. In…

- Rafaela Marcaș, fosta concurenta la Exatlon, a trecut zilele trecute prin una dintre cele mai negre perioade din viața sa. Aceasta a fost batuta crunt, in noaptea de marți spre miercuri, de fostul sau iubit, care se afla sub influența bauturilor alcoolice. Totul a inceput in cursul nopții de marți spre…

- Mihai Stoica a fost afectat teribil de problemele de la FCSB, ca urmare a cazurilor de coronavirus de la club, si a avut momente in care nu și-a gasit cuvintele intr-o interbentie la Pro X. Gigi Becali, UMILIT! Mesajul DEVASTATOR afisat de fani pe stadion FOTO "Ne gandeam vreodata ca…

- Indiferent cat de mult s-ar stradui sa-și construiasca o relație solida de cuplu, unele persoane pur și simplu nu reușesc, iar asta se intampla din cauza ghinionului in dragoste pe care-l au.

- Brigitte Pastrama a clacat și a izbucnit in lacrimi, cu doar o zi inainte de aniversarea fiicei sale. Soția lui Florin Pastrama și-a pierdut rabdarea, insa a reușit, totuși, sa iși duca planurile la bun sfarșit.