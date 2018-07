O tanara mama din Bucuresti a mers luni la un sediu ANAF, cu treburi. A fost insotita de fetita ei, in varsta de 11 luni, iar la un moment dat, micuta a inceput sa se agite. Mama copilei a cautat un loc in care sa o poata alapta pe micuta. Cum femeia nu a dorit sa se expuna si nici sa stea cu bebelusul in fumul de tigara, a cautat un alt loc, insa cand credea ca va rezolva situatia, o angajata ANAF a gonit-o si i-a vorbit urat.

"Nu stiu cine a avut ideea "mareata" de a amplasa locul de fumat fix la usile institutiei, dar am fost nevoite sa trecem fix prin fumul celor 3 oameni care se…