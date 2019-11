Cele doua fetite, in varsta de un an, respectiv, doi ani, au fost descoperite sambata fara suflare de catre politia din statul australian Queensland, fara a fi clar pe moment cat timp au fost lasate in interiorul masinii.



Cadavrele micutelor prezentau dovezi ca fusesera expuse la caldura extrema, a indicat un ofiter de politie.



Temperatura in momentul in care fetitele au fost descoperite in vehicul, intr-un oras din apropiere de Brisbane, era de 31 grade Celsius, potrivit Agerpres.





Mama lor, Kerri-Ann Conley, 27 de ani, este prima persoana acuzata de crima…