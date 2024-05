Stiri pe aceeasi tema

- Un atac cu rachete rusesti asupra Kievului a provocat, vineri dimineata devreme, un incendiu intr-o cladire nerezidentiala, a declarat seful administratiei militare din capitala ucraineana, transmite Reuters. Atacul vine la o zi dupa ce dronele navale ucrainene Magura 5V au avariat in total patru ambarcațiuni…

- Fortele armate ale Rusiei au lansat vineri dimineata un atac terestru cu blindate asupra regiunii Harkov, din nord-estul Ucrainei, avansand un kilometru in apropierea orasului de frontiera Vovceansk intr-un efort de a crea o zona-tampon, a declarat o sursa militara ucraineana de rang inalt, citata de…

- UPDATE 6:10 - Ucraina spune ca a doborat 17 drone lansate de Rusia deasupra OdeseiSistemele de aparare aeriana ale Ucrainei au distrus 17 din cele 20 de drone de atac lansate de Rusia care au vizat teritoriul ucrainean, a anuntat joi fortele aeriene ucrainene, citate de Reuters.Dronele au fost distruse…

- Inarmata de SUA și Occident, Ucraina lanseaza o ofensiva puternica impotriva Rusiei: atac cu aproape 70 de droneRusia a interceptat 68 de drone ucrainene, in noaptea de vineri spre sambata, in regiunea Krasnodar (sud) si in Crimeea, anexata de Moscova in 2014, anunta Ministerul rus al Apararii, relateaza…

- Un atac rus asupra Harkovului, al doilea mare oras al Ucrainei, a ucis sase civili si a ranit 10 sambata dimineata, au anuntat oficiali din regiune, citati de Reuters. Politia nationala ucraineana a informat ca atacul a fost lansat cu ajutorul dronelor si a publicat imagini cu incendii izbucnite pe…

- Rusia a inregistrat o creștere semnificativa a numarului de persoane care semneaza contracte pentru a se alatura forțelor armate, dupa atacul mortal de luna trecuta asupra unei sali de concerte din apropierea Moscovei. „Candidații au indicat dorința de a-i razbuna pe cei uciși”, a anunțat miercuri Ministerul…

- Ministerul rus al Apararii a anunțat ca unitațile ruse de aparare aeriana au doborat patru drone ucrainene lansate marți seara peste regiunea Kursk și inca una peste regiunea Belgorod. In cursul nopții, un incendiu uriaș a izbucnit in orașul Kursk, potrivit videoclipurilor publicate de martori pe rețelele…

- Autoritațile pro-ruse din peninsula Crimeea au inchis traficul pe podul Kerci, la primele ore ale zilei de luni. Circulația pe acest pod a mai fost inchisa și in noaptea de sambata spre duminica, pe fondul unor explozii din orașul de pe coasta estica Feodosia. Deocamdata, autoritațile pro-ruse nu au…