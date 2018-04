Malware-ul deghizat n Ad Blocker a infectat milioane de utilizatori

Stiri pe aceeasi tema

- Romania are de doua ori mai mulți utilizatori de Facebook afectați in scandalul Cambridge Analytica decat Polonia, țara care are o populație de doua ori mai mare, potrivit informațiilor obținute de Libertatea. De asemenea, numarul este cat cel din Bulgaria, Ungaria și Austria la un loc și cam cat au…

- Facebook a trimis notificari catre milioane de utilizatori care au fost anuntati oficial ca datele personale le-au fost folosite ilegal in scopuri electorale. Este urmarea scandalului Cambridge Analytica in care fondatorul Facebook va fi audiat in Congresul american.

- Denuntatorul Cambridge Analytica, Christopher Wylie, sustine ca datele adunate de companie de la Facebook ar putea proveni de la peste 87 de milioane de utilizatori si ar putea fi depozitate in Rusia.

- Compania din Marea Britanie Cambridge Analytica ar fi obținut acces la datele a circa 87 de milioane de utilizatori Facebook. Anunțul a fost facut de catre directorul tehnic al rețelei de socializare, Mike Schroepfer. Anterior se vorbea despre un numar de 50 de milioane de utilizatori.

- Comisia Federala pentru Comert din Statele Unite ale Americii (FTC) a deschis o investigatie privind Facebook, care ar putea aduce retelei de socializare o amenda uriasa, ca urmare a suspiciunilor ca ar fi facilitat utilizarea datelor a 50 de milioane de utilizatori de catre o companie

- Societatea de analiza a datelor Cambridge Analytica a cules informatii private de la peste 50 de milioane de utilizatori Facebook fara acordul acestora, cu scopul de a dezvolta tehnici de sustinere in campania prezidentiala din 2016 a lui Donald Trump, dezvaluie The New York Times (NYT) si The Observer,…

- Scandalul alegerilor prezidențiale din Statele Unite, in urma carora Donald Trump a ajuns șeful statului, ar putea lua o noua intorsatura. O ancheta a publicației britanice The Guardian scoate la iveala o breșa de securitate imensa care a afectat rețeaua de socializare Facebook, permițand unei firme…

