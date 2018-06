Malta, condamnată de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pentru capturarea păsărilor sălbatice Justitia europeana a condamnat joi Malta pentru instaurarea unui regim derogatoriu care permite capturarea, cu ajutorul plaselor, a sapte specii de pasari salbatice - punand astfel capat unui litigiu de durata intre UE si aceasta mica tara mediteraneeana, informeaza AFP. Curtea de Justitie a Uniunii Europene sustine ca statul insular nu a respectat directiva privind conservarea pasarilor salbatice, care nu permite derogari decat "daca nu exista o alta solutie satisfacatoare pentru a permite, in conditii strict controlate si intr-o maniera selectiva, capturarea, detentia sau orice alta exploatare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

