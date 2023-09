Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul mall-ului și a cartierului de locuințe care va fi realizat pe actualul amplasament al fabricii Sanex (Cesarom) a intrat in consultații in cadrul Comisiei de Urbanism din cadrul Primariei Cluj-Napoca. Conform unor estimari facute la aceasta dezbatere, costul acestui proiect ar fi de aproape…

- PUD-ul pentru viitorul mall de pe Calea Turzii intra in Comisia de urbanism a Primariei, de saptamana aceasta. Cladirea va avea regim de inalțime P+1, beneficiar este firma HEXAGON RETAIL PROPERTIES SRL.

- Proiectul viitorului stadion Lego, ce va fi ridicat de Primaria Timișoara in Calea Buziașului, a ajuns in dezbaterea Comisiei de Urbanism a municipalitații, care a avut loc marți, 29 august 2023.

- Consult Imobil SRL, firma detinuta de Marius Negrea, a depus la Autoritatea pentru Protectia Mediului Bistrita-Nasaud cererea pentru acordul de mediu in scopul schimbarii destinatiei din turnatorie in complexe vanzari en-gros si en-detail si realizare compartimentari interioare, destinatie prevazuta…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Un proiect de lege inaintat Senatului luna trecuta ar urma sa ofere avantaje prosumatorilor persoane fizice fața de situația actuala, daca va trece de votul parlamentarilor și va deveni lege. Proiectul de lege care modifica legea energiei a fost elaborat de senatorul UDMR Lorant…

- Salariatii care au in intretinere copii cu varsta pana la 8 ani pot beneficia de telemunca 4 zile pe luna, prevede un proiect de lege pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, adoptat miercuri in unanimitate de Camera Deputatilor.Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea…