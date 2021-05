Mali, cronica unei lovituri de stat „anunțată” Statul african Mali tocmai a trecut printr-o noua lovitura de stat. Aceasta dupa ce in august 2020 Mali a cunoscut a patra lovitura de stat de la obtinerea independentei. Noua lovitura de stat din Mali a avut loc luni, la doar cateva ore dupa anuntarea unui nou guvern, in continuare dominat de armata, dar din care au fost indepartati ofiteri apropiati de junta care preluase puterea dupa lovitura de stat din august 2020, condusa de colonelul Assimi Goita. Coloneii au instalat autoritati de tranzitie dupa cateva saptamani, inclusiv un presedinte, Bah Ndaw, un militar la pensie, si un guvern condus… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

