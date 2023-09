Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a declarat miercuri la televiziunea de stat ca fortele armate ale Moscovei mentin o „aparare activa” in fata contraofensivei ucrainene, in timp ce Statului Major de la Kiev a raportat noi succese in zonele Klișciivka și Robotine.

- Olanda si Danemarca au declarat ca vor oferi avioane de lupta F-16 Ucrainei, un anunt mult asteptat, care a venit duminica si despre care presedintele ucrainean Volodimir Zelenski spune ca va fi o motivatie importanta pentru fortele tarii sale, care sunt implicate intr-o contraofensiva dificila impotriva…

- Statele Unite aproba trimiterea unor avioane de lupta F-16 din Danemarca si Tarile de Jos in Ucraina pentru a o ajuta sa se apere de invadatorii rusi de indata ce se finalizeaza instruirea pilotilor, a declarat un oficial american, informeaza vineri Reuters. Ucraina a solicitat cu insistenta avioane…

- Estonia ofera Ucrainei ajutor militar suplimentar, intre care armament usor si munitie, pentru lupta sa impotriva fortelor ruse invadatoare, relateaza joi dpa, potrivit Agerpres. "Trebuie sa sprijinim Ucraina in lupta sa impotriva agresiunii ruse care continua. Inca o data, am gasit o oportunitate…

- O interventie militara in Niger pentru a-l restabili pe presedintele ales Mohamed Bazoum, rasturnat de un puci, ar fi considerata ca „o declaratie de razboi impotriva Burkina Faso si Mali”, au indicat luni intr-un comunicat comun guvernele de la Ouagadougou si Bamako, noteaza AFP, preluata de Agerpres.

- Ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, a declarat, intr-un interviu pentru CNN, ca țara sa va continua sa atace regiunea Crimeea, anexata de Rusia, și podul Kerci, care o leaga de teritoriul rus, precizand ca astfel se „va reduce capacitatea lor de a lupta impotriva noastra”.Intrebat daca…

- Oleksii Reznikov, ministrul ucrainean al Apararii, considera ca Ucraina va caștiga razboiul pana in vara anului viitor și ar putea fi admisa in NATO in iulie 2024. Ministrul a declarat, intr-un interviu pentru CNN preluat de Pravda , ca el considera ca summitul NATO din iulie anul viitor este un moment…

- UPDATE 19:20 Statul rus a preluat controlul asupra acțiunilor filialei rusești a producatorului francez de alimente Danone , potrivit unui decret semnat duminica de Vladimir Putin.De asemenea, decretul a precizat ca acțiunile la Baltika Breweries, o companie producatoare de bere cu sediul in Rusia,…