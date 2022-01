Stiri pe aceeasi tema

- Yeni Malatyaspor, echipa antrenata de Marius Sumudica, a fost invinsa, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-1), de Goztepe Izmir, in etapa a XXI-a a campionatului turc de fotbal, SuperLig, relateaza News.ro. Au marcat: Eskihellac' 7 / Emir '15 (p), Lourency '73. Oaspetii, adversari…

- Mijlocasul roman Alexandru Maxim a golul prin care echipa sa, Gaziantep FK, s-a impus la limita in deplasare, cu scorul de 1-0, in fata formatiei Rizsepor, duminica, in cadrul etapei a 19-a a campionatului de fotbal al Turciei. Maxim, aflat la cea de-a patra sa reusita in actuala editie din Super Lig,…

- Galatasaray Istanbul a ajuns la sapte meciuri consecutive fara victorie in prima liga din Turcia, dupa ce a pierdut cu 0-2 meciul jucat marti, in deplasare, cu Adana Demirspor, in etapa a 18-a. Galata, care are patru egaluri si trei infrangeri in ultimele sale sapte etape din Super Lig, s-a inclinat…

- ​Echipa antrenata de Marius Sumudica, ​Yeni Malatyaspor, a pierdut, duminica, pe terenul echipei Rizespor, scor 1-0, în etapa a 17-a a campionatului turc de fotbal SuperLig.Golul a fost marcat de Hummet, în minutul 80.În urma acestui rezultat, Malatyaspor este pe locul 19,…

- Yeni Malatyaspor, formație antrenata de Marius Sumudica, s-a calificat, joi, în 16-imile de finala ale Cupei Turciei la fotbal. În turul 4 al întrecerii, Yeni Malatyaspor a trecut de formatia Akhisarspor, scor 3-1, dupa prelungiri. Pentru învingatori au marcat…

- ​Alexandru Cicâldau și-a trecut numele pe lista marcatorilor în marele derbi dintre Beșiktaș și Galatarasay, dar nu a putut evita înfrângerea formației oaspete. Beșiktaș s-a impus cu 2-1 într-un duel contând pentru etapa cu numarul zece din SuperLig. Cicâldau,…