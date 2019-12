Iranul, Malaezia, Turcia si Qatarul iau in considerare sa faca comert intre ele cu aur si printr-un sistem barter ca un scut impotriva oricaror viitoare sanctiuni economice asupra lor, a declarat sambata prim-ministrul malaezian Mahathir Mohamad, citat de Reuters.



La sfarsitul unui summit dedicat musulmanilor in Malaezia, Mahathir a laudat Iranul si Qatarul pentru rezistenta la embargourile economice si a declarat ca este important ca lumea musulmana sa fie independenta in fata amenintarilor viitoare.



"Cu lumea care asista la natiuni ce iau decizii unilaterale de impunere…