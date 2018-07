Malaezia: Fostul prim-ministru Najib promite ''să lupte pentru dreptate'', susţinându-şi nevinovăţia Fostul prim-ministru malaezian Najib Razak a promis joi ''sa lupte pentru dreptate'' in ''confruntarea cu acuzatiile'' privind implicarea sa intr-un scandal de coruptie de miliarde de dolari, sustinandu-si nevinovatia, relateaza dpa. "Cu permisiunea lui Dumnezeu, asa cum am luptat pentru drepturile poporului, voi lupta pentru dreptate pentru a dovedi ca sunt nevinovat de aceste acuzatii", a scris Najib pe contul sau de Facebook. Miercuri, Najib a pledat nevinovat la trei capete de acuzare de incalcare a legii si altul de abuz de putere in legatura cu o ancheta pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

